Bu da indirimli korona! Vatandaşlar izdiham oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Antalya'da yeni açılan işyerinin indirim kampanyasını duyan vatandaşlar, izdiham oluşturarak mesafe kuralını hiçe saydı.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde indirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, Kovid-19 salgınında hayati önem taşıyan mesafe kuralını çiğnedi. Yeni açılan işyerinin önünde kuyruğuna giren vatandaşlar, mesafe kuralını hiçe saymakla da kalmadı.

İZDİHAM OLUŞTURAN VATANDAŞLAR ADETA BİRBİRİYLE YARIŞTI

İşyerinin kapısının açılmasıyla birlikte izdiham oluşturan vatandaşlar, indirimli ürünleri alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı, birbirleriyle de temas içerisinde olduğu gözlendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, çevredeki diğer mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

POLİSİN GELMESİYLE SON BULDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekibi, vatandaşları mesafe konusunda uyardı.