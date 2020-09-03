Avusturya Başbakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz

Avusturya'da yaklaşan seçim öncesi Türkiye karşıtlığıyla bilinen ve bunu da seçim politikasına alet etmekten çekinmeyen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan skandal bir açıklama geldi. Yunanistan'ın sınırlarını koruma konusunda desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kurz, "Erdoğan'ın baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz" dedi.

Kurz, mülteci krizinin 5. yıl dönümünde Avusturya televizyonuna verdiği röportajda, bu yılın başlarında Yunanistan-Türkiye sınırında yaşanan gerginliğe değindi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

"TÜRKİYE'YE TESLİM OLMAMALIYIZ"



"Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak, o zaman iyi geceler Avrupa" şeklinde konuşan Kurz, Birliğin "kaçan kitleleri silah olarak kullanmakla" suçladığı Erdoğan'ın şantajına izin vermemesi gerektiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SUÇLAMIŞTI

Daha önceki açıklamalarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan sınırındaki mültecileri "silah olarak kullandığını" öne süren Avusturya Başbakanı, "Yunan sınırı başta olmak üzere dış sınırlarımızda yasa dışı göçü durdurmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.