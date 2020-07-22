68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna asansörde cinsel istismarda bulunduğu için polis tarafından gözaltına alınan 68 yaşındaki Hollanda uyruklu şahıs tutuklandı.

22.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:19

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan ve ilçede yerleşik yaşayan Hollandalı A.V.D. (68) ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Dün akşam saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, Hollanda uyruklu A.V.D. (68) asansörde karşılaştığı A.G.Y.'yi (13) darp ederek cinsel istismarda bulundu.

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Asansörden inan A.G.Y. ağlayarak durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine ailesi polis merkezine giderek A.V.D.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri A.V.D.'yi adresinde gözaltına aldı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hollandalı şahıs sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.