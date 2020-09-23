ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Yunanistan arasında başlatılan diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürmek için yapılan diplomatik temaslardan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

"ALMANYA'NIN ÇABASINI TAKTİRLE KARŞILIYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmek amacıyla başlattığı diyalog sürecine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan'ın tansiyonu düşürmek adına başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz. Almanya'nın tarafları diyalog masasına yeniden getirten çabasını taktirle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"GÖRÜŞMELERİN GİDİŞATI YUNANİSTAN'IN ADIMLARINA BAĞLI"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.