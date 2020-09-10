5 ilde karantinayı delenler yurtlarda kalıp masrafları ödeyecek

Afyonkarahisar, Sivas, Çankırı, Sakarya ve Düzce'de valiliklerden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler aldı.

KARANTİNAYI İHLAL EDEN YURDA YERLEŞTİRİLECEK

Buna göre, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanacak.

MASRAFLARI DA TAHSİL EDİLECEK

Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin edilecek.