17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor

Muğla'da geçtiğimiz hafta kaybolan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından, Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Hacıyakup köyünde yaşayan 17 yaşındaki Damla Horoz'dan da dünden beri haber alınamıyor.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Dün sabahtan beri kayıp olduğu belirtilen Damla Horoz'un bulunması için Twitter'da açılan "#damlahorozbulunsun" etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşti. Etiket altında binlerce paylaşım yapılırken, genç kızın dün sabah 04.00'te Düzce'de kaybolduğu belirtildi.