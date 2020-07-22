Ağrı'da bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Ağrı'da dere kenarında otlarken bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
22.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:34
Ağrı'da dere kenarında otlarken bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aşkale köyünde otlarken su içmek için dere kenarına inen inek, bataklığa saplanarak mahsur kaldı.
Vatandaşlar kendi çabalarıyla ineği kurtaramayınca durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, itfaiye merdivenine bağladıkları halatla ineği bataklıktan çıkarıp sahibine teslim etti.
Kaynak: AA