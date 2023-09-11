Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk göreve başladı

Aşkale Kaymakam Emre Oğuztürk göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Çankırı Yapraklı Kaymakamlığından Aşkale ilçe Kaymakamlığına atanan Emre Oğuztürk ilçedeki görevine başladı.

Emre Oğuztürk kimdir ?

1992 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimine başladı ve 2014 yılında ikincilik derecesi ile yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. 2017 yılında mülki idare amirliği mesleğine intisap etmiş olup, Kayseri Vilayet stajına müteakip, sırasıyla Çanakkale-Gelibolu ve Eskişehir-Sivrihisar ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajlarının ardından Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevini yürüttü. Sonrasında İngiltere University of Leicester'da İngilizce eğitimi almış ve Birleşik Krallıkta uygulanan seçim sistemleri başta olmak üzere çeşitli konularda inceleme ve araştırmalarda bulundu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsündeki yüksek lisans eğitimini, Türkiye Varlık Fonu konulu çalışması ile tez aşamasında sürdürmekte olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. - ERZURUM