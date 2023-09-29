Aşkale Çimento İSO İlk 500 listesinde yerini aldı

İstanbul Sanayi Odasının her yıl düzenli olarak hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesi yayınlandı. İSO İlk 500 olarak bilinen en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında uzun yıllar sıralamada bulunan Aşkale Çimento açıklanan listede yine yerini aldı.

Döviz, enflasyon, Kovid, Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizlerden güçlenerek çıkan Aşkale Çimento, İSO ilk 500 listesinde sıralamasını yukarı taşıyarak büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da büyüme hedeflerine bağlı kalan Aşkale Çimento'nun hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğünü anlatan İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik " Aşkale artık sadece çimentoyla değil, 2022 yılında attığımız adımlar sayesinde kurduğumuz Enerji ve Atık şirketleri ile de tüm Türkiye'ye imzasını atıyor. Müjdesini şimdiden veriyorum. Çok yakın zamanda, Aşkale denilince, tüm Türkiye bizim güneş enerjisi santrallerimizi de konuşuyor olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı şirketimizin 30. Yılına yakışacak hamleleri teker teker hayata geçiriyoruz" dedi. - ERZURUM