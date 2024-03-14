Şenol Polat kimdir? AK Parti Erzurum- Aşkale Belediye Başkan adayı Şenol Polat kaç yaşında, nereli?
Şenol Polat kimdir? AK Parti Erzurum- Aşkale Belediye Başkan adayı Şenol Polat kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Erzurum- Aşkale Belediye Başkan adayı Şenol Polat merak ediliyor. Polat'ın yaşı, nereli olduğu ve hayatı araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Aşkale Belediye Başkan adayı Şenol Polat oldu. Peki, Şenol Polat kimdir? AK Parti Erzurum- Aşkale Belediye Başkan adayı Şenol Polat kaç yaşında, nereli?
ŞENOL POLAT KİMDİR?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Aşkale Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.