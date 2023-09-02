Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki ayrı kaza meydana geldi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3 saat aralıklarla iki ayrı yolda iki kaza meydana geldi. İlk kazada bir kamyon yan yattı ve sürücü yaralandı. İkinci kazada ise bir araç yanmaktan son anda kurtuldu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3 saat aralıklarla iki ayrı yolda iki kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 09.15 civarlarında 25 SC 649 Plakalı kamyon Aşkale Bayburt istikametine seyir halindeyken, sürücü T.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonucu yol kenarında yan yattı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri T.K'yi ambulans ile ilçe devlet Hastanesi'ne sevk etti. Meydana gelen tek taraflı kazada sürücünün kolunda kırık olduğu öğrenildi.

Bu kazadan 3 saat sonra Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki Rus uyruklu sürücü, ilçe Devlet hastanesi istikametine geldiğinde çevredeki esnaf ve vatandaşların dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre Rus uyruklu sürücü kırmızı ışık yandığında durdu. Bu sırada o mevkide bulunan esnaf, vatandaş ve o esnada park halindeki sürücüler tırdan yoğun dumanlar yükseldiğini fark etti.

Araç sürücüsü olanlardan habersiz ışıkta beklerken çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdiler. Ellerinde bulunan yangın söndürme tüpleri ile alev almaya başlayan araca müdahale etti.

Daha sonra olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri olay yerine gelerek önce köpüklü suyla müdahale ettiler ardından aküden kutup başlarını sökerek aracın elektriğini kestiler.

Yaklaşık yarım saat soğutma yapıldıktan sonra, yangın aküye gelen kabloların aşırı kızması ile erimesinden dolayı meydana geldiği anlaşıldı.

Yol yapımından dolayı zaten tek şeritten seyreden araçlar uzun kuyruk oluşturdu. İlçe trafik ekipleri yoğunlaşan trafiği kontrollü olarak vermeye devam etti. - ERZURUM