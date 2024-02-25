Erzurum'da Sürücü Adayları Direksiyon Sınavına Girdi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücü adayları direksiyon sınavı heyecanı yaşadı.

Yazılı ehliyet sınavını kazanan kursiyerler bugün ehliyetin son aşaması için direksiyon başına geçtiler. Kursiyerler önce aracı tanıdılar sonra direksiyon sınavına tabi tutuldular.

Aşkale'de hafta sonu yapılan direksiyon sınavına katılan kursiyerler yeni yönetmeliğe göre önce aracı tanıdı daha sonra ise direksiyon başında geçerek ter döktü.

Stajyer sürücülük ve ehliyet sisteminin uygulamaya konulmasının ardından kurs gören sürücü adayları önce aracı tanıdı daha sonra direksiyon başına geçti.

Sabah 7.40 da başlayan sınavda 34 kursiyer 3 komisyon ve 12 görevli yer aldı. Büyük heyecan yaşayan kursiyerlerde sevinç ve hüzün aynı anda yaşandı. - ERZURUM