Taekwondo Analig Grup Müsabakaları Aşkale'de Başladı

Aşkale ilçe Kapalı spor salonunda düzenlenen Taekwondo Analig Grup müsabakaları başladı. Açılış seremonisine Aşkale Kaymakamı, Gençlik Spor Şube Müdürü ve siyasi parti temsilcileri katıldı. İlk gün dereceye giren sporculara madalya ve ödüller verildi.

Taekwondo Analig Grup müsabakaları Aşkale ilçe Kapalı spor salonunda başladı.

ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Taekwondo Grup Birinciliği müsabakaları için Aşkale İlçe Spor Salonunda açılış seremonisi düzenlendi.

Seromoniye Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Erzurum Gençlik Spor Şube Müdürü Vahit Albayrak, İlçe Müdürü Şuayip Gacır, siyasi parti temsilcileri ile birlikte ilçe halkı katıldı.

Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu ve ilçe Gençlik Spor Müdürü Şuayp Gacır, günün anısına yaptıkları konuşmalarda sporculara başarılar dilediler. Konuşmanın ardından Erzurum Folklor ekibi tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi.

Anadolu Yıldızlar Taekwondo müsabakalarında sporcular dereceye girebilmek için bir birleriyle kıyasıya mücadele ettiler. 3 gün sürecek olan maçlarda ilk gün dereceye giren sporculara İlçe Kaymakamı ve protokol mensuplarınca madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Aşkale ilçe Kapalı spor salonunda düzenlenen Taekwondo müsabakalarına Erzurum, Artvin, Bayburt, Rize, Ardahan, Tokat, Giresun, Ordu ve Erzincan olmak üzere 11 ilden 115 sporcu ve 21 antrenör katılıyor. - ERZURUM