Eyüp Tavlaşoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Aziziye Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu kaç yaşında, nereli?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Aşkale Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir. AK Parti'nin Erzurum - Aziziye Belediye Başkan adayı olan Eyüp Tavlaşoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Tavlaşoğlu'nun yaşadığı yer ve yaşı gibi kişisel bilgileri halk tarafından merak konusu olmuştur.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Aziziye Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu oldu. Peki, Eyüp Tavlaşoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Aziziye Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu kaç yaşında, nereli?
EYÜP TAVLAŞOĞLU KİMDİR?
- Eyüp Tavlaşoğlu, 2002 yılında AK Parti Dadaşkent Belde Teşkilatı'nda siyasi hayatına başladı.
- 2004 yerel seçimlerinde Dadaşkent Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde 2004-2009 yılları arasında kesintisiz olarak Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görev yaptı.
- 2009 seçimlerinde Aziziye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi.
- 2014 seçimlerinde Yakutiye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi.
- 2009-2014 yıllarında Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesinin Kurulumunda Müdür olarak görev yaptı. 2014-2018 yılları arasında Buz Hokeyi Federasyonu yönetim kurulunda görev aldı.
- Tavlaşoğlu, halen Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlerine devam etmektedir.
- AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Aziziye Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.