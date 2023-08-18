Erzurum'un Aşkale ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Oğlunu ziyareti için İstanbul'a giden Aşkale nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi, Mehmet Takım'ın cenazesi Aşkale Merkez Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı.
Oğlunu ziyareti için İstanbul'a giden Aşkale nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi,78 yaşındaki, Mehmet Takım önceki gün İstanbul'da vefat etti. Gazinin cenazesi bugün Aşkale Merkez Çarşı Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Kaymakam Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Erzurum Merkez Komutanı Topçu Albay Ferhat Özbay, ilçe protokolü, gazinin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı
Kıbrıs Gazisi Mehmet Takım'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM