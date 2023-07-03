Erzurum'un Aşkale İlçesine bağlı Koşapınar Köyü'nde düzenlenen geleneksel festivalin yedincisi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festivalde birlik ve beraberlik mesajları verildi, yerel sanatçılar unutulmaz anlar yaşattı.

- Koşapınar'da festival coşkusu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale İlçesine bağlı Koşapınar Köyü'nde geleneksel olarak düzenlenen festivalin bu yıl gerçekleştirilen yedincisinde büyük bir coşku yaşandı.

Koşapınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Unus, festivale katılımın her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek bu sene yedincisini gerçekleştirdikleri festivale Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda katılım yaşandığını belirtti.

İki gün devam eden festivalde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde yerel sanatçılar katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivale katılan aileler hem piknik yaptı hem de düzenlenen yarışmalarda gönüllerince eğlendi. Çocuklar arasında düzenlenen yarışmalar beğeni topladı.