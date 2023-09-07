Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dağlıca Gazisi Lütfü Tanbağa'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aşkale İlçesi Ortabahçe Mahallesi'nde vefat eden Dağlıca Gazisi Lütfü Tanbağa'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gazi Lütfü Tanbağa, Dağlıca Karakolunda el bombasının patlaması sonucu sol gözünü yitirmişti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aşkale İlçesi Ortabahçe Mahallesi'nde vefat eden Dağlıca Gazisi Lütfü Tanbağa'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erzurum Şehir Hastanesi'nde 20 günd koroner yoğun bakımda yatan Gazi Lütfü Tanbağa önceki gün hayatını kaybetmişti. Gazi Lütfü Tanbağa, Dağlıca Karakolunda el bombasının patlaması sonucu sol gözünü yitirmişti. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika