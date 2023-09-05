Gazinin son yolculuğu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ikamet eden Hakkari Dağlıca Karakolu Gazisi Lütfü Tanbağa, hayatını kaybetti. Tanbağa için tören düzenlendi.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Ortabahçe Köyü'nde ikamet eden Hakkari Dağlıca Karakolu Gazisi Lütfü Tanbağa son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde 20 günden beri koroner yoğun bakımda yatan Lütfü Tanbağa için hastane doktorları bugün için ameliyat olmasına karar vermişlerdi. Ancak bu sabah saat 09.00 itibariyle güneydoğu gazisi Lütfü Tanbağa hayatını kaybetti. Gazi Lütfü Tanbağa, Dağlıca Karakolunda el bombasının patlaması sonucu sol gözünü kaybetmişti. - ERZURUM