Erzurum'un Aşkale ilçesinde yapılan operasyonda 13,6 ton krom madeni ve 235 kilogram kemererit isimli değerli taş ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da 13,6 Ton Krom Madeni ve Değerli Taş Operasyonu

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 13,6 ton krom madeni, 235 kilogram kemererit ismindeki değerli taş ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Aşkale ilçesinde bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği değerli madenleri satmaya çalıştığı yönünde bilgi alan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hareke geçti. Jandarma, şüpheli M.D.'nin evine operasyon gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada, 13,6 ton krom madeni, 235 kilogram kemererit ismindeki değerli taş, 1 9 mm tabanca, 57 adet 9 mm fişek, 1 kalem tabanca fişeği, 7 adet 7.62 mm fişek, 1 adet 5.56 mm fişek, 1 adet 5.56 mm manevra fişeği, 154 adet muhtelif çapta boş kovan, 2 tarihi top mermisi kovanı ele geçirildi. Jandarma, şüpheli M.D.'yi gözaltına aldı.