Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu'na veda yemeği düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Erciş Kaymakamlığına atanan Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu onuruna düzenlenen veda yemeğine katılım yoğun oldu. Yemekte duygusal anlar yaşandı ve Kaymakam Karaloğlu helallik istedi.