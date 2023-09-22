Erzurum'da Türkiye'nin İlk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu Açıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nu ziyaret etti. İstasyon, bölgeden yapılması muhtemel kontrolsüz hayvan hareketlerini engelleyerek, şap hastalığı ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemeyi amaçlıyor. İstasyon, Erzurum-Aşkale yolu üzerinde bulunuyor ve doğudan batıya gidecek hayvan ve hayvansal ürünler taşıyan araçları kontrol edecek şekilde çalışacak.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nu ziyaret etti.

Vali Çiftçi istasyonda yaptığı incelemede yetkililerden bilgi alırken, "Bölgemizden yapılması muhtemel kontrolsüz hayvan hareketleri engellenecek, şap hastalığı ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlenmek suretiyle, hem üreticimizi hem de tüketicimizi korumuş olacağız." dedi. Erzurum-Aşkale yolu üzerinde özelikle doğu illerinden batıya gidecek hayvan ve hayvansal ürünler taşıyan tüm araçlar kontrol edecek olan istasyon 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak. Yapılan denetleme ve incelemeler sonrasında sağlıklı olan hayvanların yoluna devam edecek. Hastalık tespit edilen hayvanların sevkine izin verilmeyecek. - ERZURUM