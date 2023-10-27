Kaymakam Oğuztürk'ün şehit ailelerini ziyareti

Aşkale ilçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti

Aşkale'de yeni göreve başlayan ilçe kaymakamı Oğuztürk ilk ziyaretlerini Şehit aileleri ve Gazilere gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı sohbetlerde dualar edildi.

Şehit ve Gazi aileleri ile yakından ilgilenen Kaymakam Oğuztürk, şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize de sağlık ve sıhhat dileklerini iletti.

Şehit ve Gazi ailelerinin herkesin kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Kaymakam Emre Oğuztürk "Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların aileleri bizlere birer emanettir. Bugüne kadar her zaman onların yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM