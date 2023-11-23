Aras Elektrik Ekipleri Zorlu Koşullarda Çalışmalarına Devam Ediyor

Etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Aras Elektrik ekipleri, müşterilere kesintisiz ve kaliteli hizmet verebilmek adına Aşkale'de çalışan personele destek sağlıyor. Saha operasyonları jeneratörlerle desteklenerek enerji nakil hatlarında kesintisiz enerji arzı sağlanıyor.

Aras elektrik ekipleri zorlu koşullar altında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle müşterilere kesintisiz ve kaliteli hizmet verebilmek adına Aşkale'de çalışan 13 arıza personele olağanüstü hal nedeniyle 40 personel ile 4 aracı 16 araç ile destekleyerek gece gündüz farkı gözetmeksizin çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Aşkale özelinde 53 personel ve 20 araçla devam eden saha operasyonlarının aynı zamanda jeneratörler ile desteklendiği belirtilen açıklamada, "Bugün Topalçavuş Köyü'nde koah hastası olan vatandaşımıza kapalı olan köy yolunun açılması ile birlikte jeneratör desteği sağladık. Doğuyu etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalarımız sürerken hizmet bölgemizin tamamında enerji nakil hatlarında kesintisiz enerji arzı için gerekli donanım, malzeme ve araçları hazırda bekletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM