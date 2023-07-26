Bayburt'ta düzenlenen düğünde köy sakinleri ve davetliler hem halay çekti hem de cirit müsabakasını izledi. Kop Atlı Spor Kulübü oyuncuları düğün ciriti organize ederken, Aşkale Mert Dadaş Atlı Spor Kulübü de katıldı.

Düğünde hem halay çektiler hem de at binip cirit oynadılar

BAYBURT - Ata sporu ciritin yaşatıldığı Bayburt'ta düğün öncesi cirit müsabakası düzenlendi. Düğüne katılan köy sakinleri ve davetliler hem halay çektiler, hem de cirit müsabakasını yakından takip ettiler.

Bayburt'un 9 atlı cirit takımından biri olan Kop Atlı Spor Kulübü oyuncuları, köy muhtarı Zikri Güçlü'nün oğlu, Fatih Güçlü için düğün ciriti organize ettiler. Önceden köy düğünlerinin en önemli eğlencelerinden biri olan düğün ciriti renkli görüntülere sahne oldu. Erzurum'dan gelen Aşkale Mert Dadaş Atlı Spor Kulübü de düzenlenen düğün ciritine katılarak, Kop Atlı Spor Kulübüyle düğün öncesi karşı karşıya geldi, cirit oynadı.

Eski usül köy düğünlerinin, adetlerinin hala daha yaşatıldığı Bayburt'ta, köy sakinlerince kazanlarda yemekler pişirildi. Pişirilen yemekler, köy odasında bir araya gelen erkeklere, gelin evinde eğlenceli vakit geçiren kadınlara ikram edildi. Yemek sonrası ise, konuklardan düğün sahibine destek maksatlı para toplandı, köyün adeti yerine getirildi. Toplanılan parayı düğün sahibine destek için vereceklerini söyleyen Kop Atlı Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda köy sakinlerinden Erkan Tokay, "Toplanılan bu para, düğün sahibine katkıda bulunmak için verilecek. Köyümüzün, yöremizin bir adetidir. Dışarıya gelin almaya gittiğimiz zaman, yol masraflarının tamamı dünürcüye aittir. Biz de aramızda para toplar birçok masrafı karşılarız. Eğer toplanılan para artar ise onu da düğün sahibine verir, hediye ederiz" dedi.

Davul-zurna eşliğinde Bayburt barlarının oynanmasından sonra davetliler, cirit müsabakasının oynanacağı alana giderek, müsabakayı merakla beklemeye başladılar.

Davul-zurna eşliğinde sahaya gelen ciritçiler son hazırlıklarını tamamladıktan sonra, sahada yerlerini aldılar. Böylesi güzel bir günde davetlerini geri çevirmeyip, düğüne gelen Aşkale Mert Dadaş Spor Kulübüne teşekkür eden, Kop Atlı Spor Kulübü Başkanı Erkan Tokay, "Davetimize icabet ettikleri için Aşkale Mert Dadaş Atlı Spor Kulübüne çok teşekkür ediyorum, hepsinin ayaklarına sağlık. Böyle güzel bir günümüzde bizi yalnız bırakmadılar, sağ olsun var olsunlar" diyerek konuştu.