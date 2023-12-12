Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Göreve Başladı

Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karalı, görevine başladı.

Göreve başlayan Karalı, " Erzurum'un en güzide ilçelerinden olan Aşkale'de eğitim öğretim adına sorumluluğu üstlenmenin, görevi yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyor, bizleri bu göreve layık görenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, gençlerimize ve Aşkale'mize bizlerden önce hizmet eden kıymetli eğitim yöneticilerimize teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılarının devamını diliyorum. Eğitim öğretimin her alanında, paylaşımcı bir anlayışla bugüne kadar yapılmış olan güzel ve kalıcı çalışmaları geliştirebilmek, bu çalışmalara yenilerini ekleyebilmek gayesiyle, ekip ruhuyla çok daha güzel işler yapacağımıza, değişim ve dönüşümlerin hızlı yaşandığı bu dönemde düşünen, anlayan ve yorumlayan, ürettiklerini insanlık için kullanan, milli ve manevi değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmeyi yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile birlikte başaracağımıza, büyük bir aile olacağımıza inanıyorum. Ekip ruhuyla çalışan eğitim ordusuna inanmanızı, geleceğimizi sağlam bir irade ile ahlaki ve bilimsel düzeyde zirveye taşıyabilmek adına göstereceğimiz gayrete destek vereceğinizi biliyorum. Göreve başlarken ekip arkadaşlarıma, okul/kurum yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, personellerimize, velilerimize ve tüm Aşkalelilere saygı ve sevgilerimi sunarım" diye konuştu.

Kahraman Karalı kimdir?

1981 yılı Aşkale doğumlu olan ilçe milli eğitim müdürü Kahraman Karalı ilkokulu Yeniköy İlkokulu'nda ortaokulu Erzurum Gazi Ahmet Muhtar Paşa Orta Okulu'nda liseyi Erzurum Atatürk Lisesi'nde okumuştur. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlköğretim Ana bilim dalı Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Meslek hayatına 2005 yılında başlayan Kahraman Karalı Aşkale Gültekin Zegerek Anaokulunda kurucu müdür ve okul müdürü, 3 Mart İlkokulu'nda okul müdürü ve Aşkale Öğretmenevi ASO Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. - ERZURUM