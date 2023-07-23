Erzurum Aşkale Analig Voleybol Takımı Yarı Finallere Yükseldi

Analig Voleybol turnuvasında çeyrek finallerde Rize'de namağlup olarak yarı finallere adını yazdıran Erzurum Aşkale Analig Voleybol takımı, grup maçlarını da kazanarak finale yükseldi.

Analig Voleybol turnuvasında çeyrek finallerde Rize'de namağlup olarak yarı finallere adını yazdıran Dadaşlar, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Aşkale temsilcisi önceki gün Ardahan'da başlayan yarı final müsabakalarında grubundaki zorlu rakipleri yenerek finale yükseldi. Zorlu grupta mücadele eden Erzurum Aşkale Analig Voleybol takımı ilk maçta Şanlıurfaspor'u 3-1, ikinci maçta ise Bitlisspor'u 3-0 gibi net skorlarla yenmeyi başardı.

Grubundan çıkmayı başaran Erzurum Aşkale Analig Voleybol takımı son maçını Tokatspor ile oynayacak. Voleybol Antrenörü Mehmet Kırık, "Zor bir gruptan net skorlar ile çıkarak, finallere adımızı yazdırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hedefimizde finallerde aynı başarıyı yakalamak ve şampiyon olmak var. Takım oyuncularım ve teknik heyetimizle bunu başaracak güçteyiz. Asla rehavete kapılmadan final maçlarında mücadele edeceğiz. Teknik heyette bulunan Dilara Deliktaş, Çiğdem Acar ve sporcularımı tebrik ediyor, bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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