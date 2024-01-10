Erzurum'da Okul Sporları Voleybol Turnuvasında Aşkale Rüzgarı Esti

Erzurum'da devam eden Okul Sporları Voleybol turnuvasında Aşkale rüzgarı esti.

Okul Sporları kapsamında devam eden Voleybol turnuvasında bugün hem erkeklerde hem de kız öğrencilerde final müsabakaları yapıldı. Gruplarda başarılı sonuçlar alan Aşkale iki takımla finallerde oynadı.

Erzurum Palandöken Spor salonunda oynan finallerde, antrenör Mehmet Kırık yardımcı antrenör Çiğdem Acar idaresindeki Hakkı Pınar Ortaokulu erkek voleybol takımı finaldeki rakibi Osman Gazi Ortaokulu takımını 3-0 net bir skorla yenerek Erzurum il birincisi oldu.

Yine final oynamaya hak kazanan ve antrenör Dilara Deliktaş idaresindeki Aşkale YİBO Ortaokulu kız Voleybol takımı final karşılaşmasında rakibi Oltu Mehmet Akif ortaokulu takımına 3-0 lık skorla yenilerek il ikincisi oldu.

Final müsabakalarına Aşkale Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karalı da gelerek öğrencilerin heyecan ve başarılarına ortak oldu. - ERZURUM