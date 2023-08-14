Aşkale Belediyesi Atletizm Takımı, Türkiye şampiyonasında başarılı sonuçlar elde etti. Takım, bireysel yarışlarda dereceler kazanırken, bayrak yarışında da önemli bir başarıya imza attı. Antrenör Elif Eyüp, sporcuları ve destekçileri tebrik etti.

Atletizm Analig Türkiye şampiyonası yarışlarında başarılar art arda geldi.

Aşkale Belediyesi Atletizm Takımı daha önceki bölgesel yarışmalarında dereceler yaparak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanmışlardı.

Önceki gün finallerin yapılacağı Gaziantep 'e hareket eden Aşkale Belediyesi Atletizm Takımı 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen bireysel yarışlarda 100 metrede yarışan Ömer Aslan Türkiye 2. diğer branşta Mert Aslan 2000 metrede 4. oldu.

Bunun yanı sıra takım halinde bayrak yarışlarında 4X100 metrede Türkiye 4. Ölarak önemli bir başarıya imza attı.

Atletizm takımı Antrenörü Elif Eyüp yaptığı açıklamada "Analig Atletizm Türkiye finallerine gelene kadar bölgesel yarışmalarda çeşitli dereceler alarak Gaziantep'e geldik. Tabi ki buralara gelene kadar disiplinli ve sistematik bir şekilde finallere hazırlandık. Hava şartlarının aşırı çok sıcak olması sporcularımızı etkilesine rağmen yine de madalyalar kazanmak gurur verici oldu. Bizlere her daim destek ilçe Kaymakamı, Murat Karaloğlu Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Gençlik Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır, Kulüp Başkanı Sinan Boyacı, ya ve velilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Aynı zamanda sporcularımı göstermiş oldukları başarılardan dolayı kutluyorum. Yarıştığımız branşlarda saliseler ile birincilikleri kaçırmış olmanın burukluğunu yaşasak da inşallah önümüzdeki yarışmalarda daha çok çalışarak ilçemize birinci olarak döneceğiz inşallah" diye kohnuştu. - ERZURUM