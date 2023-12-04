Avukat ve Uzman Arabulucu Bilge Mutlu Bilge, Aşkale ilçesinde bir ilke imza atarak Ak Parti'den Belediye Başkan aday adayı oldu. Cumhuriyetin yüzüncü yılında ilçe tarihinde bir ilk olmayı hedefleyen Bilge, 'bilge kadın' eliyle Aşkale'ye hizmet etmek istiyor.

Avukat ve Uzman Arabulucu Bilge Mutlu Bilge, Aşkale'de Belediye Başkan Aday Adayı Oldu

Avukat ve Uzman Arabulucu Bilge Mutlu Bilge, Ak Parti'den Belediye Başkan aday adayı olarak ilçe tarihinde bir ilke imza attı.

"Aşkale'me 'bilge kadın' eli değmeli" diyerek yola çıkan Bilge Mutlu Bilge, Cumhuriyetin yüzüncü yılında ilçe tarihinde bir ilk olmayı hedefliyor.

Avukat ve Uzman Arabulucu Bilge Mutlu Bilge, "Haydi Aşkalem. Bir ilki başaralım. Cumhuriyet tarihinde Erzurum'da bir ilki kadın belediye başkanını güzel ilçemiz Aşkale'den bayrağı taşımak üzere hepimize sorumluluk düşmekte. Aşkale'me 'bilge kadın' eli değmeli. Dirilişe ve yükselişe evet. Birlikte çok güçlüyüz. İleri hep ileri. Karını, buzunu, tozunu, toprağını, canını cananını sevda bildiğim Aşkalem. Haydi şahlanışa" diye konuştu.

Bilge Mutlu Bilge kimdir?

1938 - 1945 yılları arasında Aşkale ilçesinin ilk belediye başkanı olan Muharrem Mutlu'nun, İlk kadın ebesi ve şifacısı olan Kadriye Ebenin ve Hoca Halid Oral'ın torunu, Aşkale 3 Mart Sporu şampiyonluğa hazırlayan teknik direktör ve maliyeci İhsan Mutlu'nun kızıdır. Avukat Bilge Mutlu Bilge Aşkale'de aile hekimliği yapan Dr. Özcan Bilge ile evli ve 3 çocuk annesidir. - ERZURUM