Aşkale'de Kar Yağışı Nedeniyle Yolda Mahsur Kalanlara Çorba İkramı

Aşkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda sürücü ve yolculara çorba ikram edildi.

24 Aralık 2023 Pazar günü saat akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Aşkale'den Bayburt istikametine giden araçlar yol açılana kadar ilçede bekletildi.

Kop dağı geçidinde daha da şiddetli olan kar ve tipi yüzünden olası kazalara sebebiyet vermemesinden dolayı ilçe trafik ekipleri araçların yola çıkmasına izin vermedi.

Havanın oldukça soğuk olmasından dolayı Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış'ın talimatıyla yolda kalan sürücülere sıcak çorba ikramı yapıldı.

Çorba alan sürücü ve yolcuların ikram için teşekkür ettiler. - ERZURUM