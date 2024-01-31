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Aşkale buz tuttu

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde hafta sonu yağan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde hafta sonu yağan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 27 dereceye düştüğü ilçede, kaldırımlar ve yollarda buzlanma meydana geldi. Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştu. İlçede çok sayıda aracın donduğu, camları buzla kaplandığı görüldü.

Günün ilk ışıklarıyla hava güneşli olsa da otomobillerdeki termometreler yine -27 dereceyi gösterdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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