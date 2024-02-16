Biathlon Türkiye Şampiyonası Erzurum'da Gerçekleştirildi

Biathlon Türkiye Şampiyonası, Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Tesisleri'nde yapıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan Biathlon Türkiye Şampiyonası Yarışmaları 14-16 Şubat tarihleri arasında Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

13 ilden 43'ü kadın, 60'ı erkek olmak üzere toplam 103 sporcunun katıldığı yarışmalar büyük bir heyecana sahne oldu.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. - ERZURUM