Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçiler bahar mevsimine hazırlanıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçiler bahar mevsimiyle birlikte yeni döneme merhaba dedi. Tarım ve hayvancılık ile geçimlerini sağlayan vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarında harıl harıl çalışmaya başladı.

Aşkale'nin Gökçebük köyünde tarım yapanlar yazlık tohumlarını ekmek için tarlaları önce sürdü sonrasında tırmık vurdu ve nihayetinde tohumlarını ekerken, hayvancılık yapanlar ise bahar aylarına girilen şu günlerde hayvanlarını meraya otlatmaya bıraktı. Köylerde yeni doğan kuzuların anneleri için melemeleri ise görülmeye değerdi. - ERZURUM