Erzurum'da 182 Tarihi Eser Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'da bir araçta yapılan aramada 182 tarihi obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki çalışmalarında Aşkale Yol Uygulama Noktası'nda şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sikke, yüzük, kolye, heykel, vazo ile broş ve çanak gibi 182 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.T, A.S, F.S, F.K ve L.B'nin işlemleri sürüyor.