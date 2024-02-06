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Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması Heyecanı Devam Ediyor

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Türkiye Kayak Federasyonu tarafından organize edilen kayaklı koşu 1. etap yarışması Aşkale, Kandili Kayaklı Koşu ve Biatlon Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Yarışmalarda 19 ilin sporcuları birbiriyle mücadele ederken, zorlu etapta sporcuların nefes nefese kalması ve yardımlaşmaları dikkat çekti. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından organize edilen kayaklı koşu 1. etap yarışması dolu dizgin devam ediyor.

Aşkale, Kandili Kayaklı Koşu ve Biatlon Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Kayaklı koşu 1.eyap yarışmaları 2. gününde yarışlar nefesleri kesti.

19 ilin katıldığı yarışmalarda U12, 13, 14, 16, 18, 20 ve 21 yaşlardaki sporcular kayak pistinde birbiriyle kıyasıya mücadele ederken, bitiş çizgisine ulaşan sporcuların nefes nefese kalması ve kendilerini yere bırakmaları etabın ne kadar zorlu olduğunu sergilenirken yarışmacılar ve arkadaşlarının yardımlaşmaları dikkatlerden kaçmadı

Günün sonunda dereceye giren sporculara madalyaları İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk ve diğer protokol mensuplarınca takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kayak Federasyonu Türkiye Aşkale Spor Güncel Haberler

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