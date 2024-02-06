Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması Heyecanı Devam Ediyor

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından organize edilen kayaklı koşu 1. etap yarışması dolu dizgin devam ediyor.

Aşkale, Kandili Kayaklı Koşu ve Biatlon Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Kayaklı koşu 1.eyap yarışmaları 2. gününde yarışlar nefesleri kesti.

19 ilin katıldığı yarışmalarda U12, 13, 14, 16, 18, 20 ve 21 yaşlardaki sporcular kayak pistinde birbiriyle kıyasıya mücadele ederken, bitiş çizgisine ulaşan sporcuların nefes nefese kalması ve kendilerini yere bırakmaları etabın ne kadar zorlu olduğunu sergilenirken yarışmacılar ve arkadaşlarının yardımlaşmaları dikkatlerden kaçmadı

Günün sonunda dereceye giren sporculara madalyaları İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk ve diğer protokol mensuplarınca takdim edildi. - ERZURUM