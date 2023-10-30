Kıbrıs Gazisi Adem Yürük Saptıran Köyünde Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Adem Yürük, hayatını idame ettirdiği Saptıran köyünde hayata gözlerini yumdu.

Aşkale'nin Saptıran köyünde uzun süreden beri devam eden bir takım rahatsızlıkları sonucunda evinde tedavi gören Kıbrıs Gazisi önceki gün akşam saatlerinde vefat etti.

Merkez Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazına ilçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, ilçe protokolü, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası Gazi Adem Yürük Saptıran köyünde ebedi istirahatgahında gözyaşları ve gururla toprağa verildi.

Kaymakam Oğuztürk Gazinin emaneti Al bayrağı aile fertlerine teslim etti. - ERZURUM