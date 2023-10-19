Erzurum'da Narkotik Şube Amirliği Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenledi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Aşkale'de kamu kurum ve kuruluşları personelleri ve velilere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi. Seminerde uyuşturucu maddelerin etkileri ve cezai işlemler anlatıldı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği Ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Aşkale'de kamu kurum ve kuruluşları personelleri ve velilere eğitim semineri verdi.

Aşkale Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seminere öğretmenler başta olmak üzere kamu personelleri ve vatandaşlar katıldı. Bu çerçevede verilen seminerde daha dikkatli ve uyuşturucu maddeler konusunda daha bilinçli bir toplum olunması gerektiğine vurgu yapıldı. Katılımcılara uyuşturucu maddeler, etkileri ve cezai işlemleri anlatılırken slayt eşliğinde uyuşturucu maddeler ekrana tek tek yansıtıldı. - ERZURUM