İlk günden itibaren bölgeden elini çekmeyen ERÇİMSAN, Kahramanmaraş'a konteynır mahalle, Malatya'ya ise down sendromlu çocuklar için okul kurdu.

Aşkale Çimento, deprem bölgesine yardımlarını eksik etmiyor. İlk günden itibaren bölgeden elini çekmeyen ERÇİMSAN, Kahramanmaraş'a konteynır mahalle, Malatya'ya ise down sendromlu çocuklar için okul kurdu.

İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl hazırladığı Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu (İSO İlk 500) listesinde bu yıl 22 basamak yükselerek istikrarlı büyümesine devam eden Aşkale Çimento, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında 2023 yılı hedeflerine yakışacak hamleleri hayatiyete geçiriyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremin ardından afetzedelerin yaralarının sarılmasına destek olan Aşkale Çimento, ilk günden itibaren afet bölgesine desteğini esirgemedi. Depremin hemen ardından bölgeye yoğun biçimde gıda, sağlık ve barınma malzemesi gönderen Aşkale Çimento, personeli aracılığı ile de kan bağışında bulundu.

Devlet projelerine destek

Türkiye Çimento Üreticileri Birliği (Türkçimento) ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) işbirliğinde, deprem bölgesine 200 adetlik konteyner mahalle inşa eden Aşkale Çimento, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ise down sendromlu çocuklar için okul kurdu.

2023 vizyonuna paralel adımlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına yakışan hamleleri teker teker hayata geçirdiklerini belirten Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, "Tüm imkanlarımız ile devletin yanında durarak deprem bölgesi için hazırlanan projelere destek verdik" dedi.

Çimento sektöründeki diğer paydaşlar ile birlikte AFAD'ın koordinasyonunda vatandaşın yanında olduklarını dile getiren Yücelik, " Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde deprem bölgelerinde kullanılmak üzere Melek Yüzler Mola Evleri ( Kontenyer) projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Aşkale Çimento olarak Malatya Yeşilyurt Kontenyer Kentte yaşayan down sendronlu çocuklar için 'Melek Yüzler Aşkale Çimento Mola Evi'ni kurduk. Kahramanmaraş'ta ise konteynır mahalle inşa ettik" ifadelerini kullandı.

Desteğimiz sürecek

Afetin ardından devletin tüm birimlerinin bölgede olağanüstü bir performans sergilendiğine dikkat çeken Yücelik, " Dünyada başka hiçbir ülkede görülmeyecek şekilde koordine olan devletimiz, yerle bir olan 11 kentimizi yeniden ayağa kaldırma gayreti veriyor. Yıkılan şehirler, ilçeler, köylerde tamamlanan konutlar afetzede hak sahiplerine teslim ediliyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik hazırlanan projelere destek vermeye gayret edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM