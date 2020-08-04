Zonguldak'ta orman yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zonguldak'ta orman yangını

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Zonguldak'ta orman yangını
04.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:57

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Türkali köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edilirken, alevlere havadan da yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. Kısa sürede büyüyen yangında köy duman altında kalırken, söndürme çalışmaları hızla sürüyor. Türkalı Muhtarı Bahattin Durgut İHA'ya yaptığı açıklamada "Uçak geldi su alamadı. Bolu'ya su almaya gitti. Yangın kısmen kontrol altına alındı. 1 hektarlık makilik alan yandı. Henüz neden çıktığı belli değil. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından neden çıktığına dair çalışma yapılacak" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir Güncel
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Spor
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Güncel
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Dünya
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Son Dakika: Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması: Her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar vereceğiz
Son Dakika: Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması: Her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar vereceğiz
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor
HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor
Antalyalı turizmciler ikinci bayramını yaşamak için Rus turistleri bekliyor
Antalyalı turizmciler ikinci bayramını yaşamak için Rus turistleri bekliyor
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Edirne'de sezonun ilk ayçiçeğini getiren çiftçiye 100 litre mazot hediye edildi
Edirne'de sezonun ilk ayçiçeğini getiren çiftçiye 100 litre mazot hediye edildi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Osman Kavala Fatih Sultan Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müjde Ar Beren Saat Orhan Gencebay
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Karar Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta orman yangını - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 18:02:49. #1.15#
title