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Sivas'ta Yıldırım İsabet Eden Samanlık Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir samanlık yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yıldırım isabet eden samanlık, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ballıca köyü Doluca Mahallesi'nde Muharrem Kurt'a ait samanlığa yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürülün yangında, samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Koyulhisar İtfaiye Sivas Olay Yaşam Güncel Haberler

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