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Hatay'da 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, öğle saatlerinde Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

Polis, cep telefonu kamerasına yansıyan yangınla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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