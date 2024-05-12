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Sakarya'da müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde H.B'ye ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İstiklal Mahallesi'nde H.B'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden ev sahibi itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce büyümeden söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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