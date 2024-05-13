İzmir'de tekstil fabrikasındaki yangın

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 07.30 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında ölen veya yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.