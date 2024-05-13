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Konya'da Hastane Otoparkında Otomobil Yangını

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Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında park halinde olan bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Konya'da hastane otoparkında park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında bir araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan 70 ER 654 plakalı Tofaş marka LPG'li otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Otomobilden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otoparka kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis aracın sahibine ulaşmak için çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araçta inceleme yaptı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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