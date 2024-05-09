Ormanlık alanda yangın: Ekipler büyümeden söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.