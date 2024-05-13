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Burdur-Antalya Karayolu Kenarında Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Burdur-Antalya karayolu kenarında park halinde bulunan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Burdur-Antalya karayolu kenarında park halinde bulunan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 18.15 sıralarında Antalya-Burdur karayolu Kızılkaya Kavşağı yan yolda park halindeki Ender K.'ye ait 07 BOJ 288 plakalı Tofaş marka otomobil aniden yanmaya başladı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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