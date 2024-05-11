Orhangazi'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Örnekköy Mahallesi'ndeki Örnekköy Yolu Caddesi'nde iki katlı binada, yabancı uyruklu ailenin kiracı olarak yaşadığı zemin katta yangın çıktı.

Elektrik prizindeki kaçaktan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle kısa sürede binayı duman sardı.

Ev sakinlerinin dışarı çıkarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın teras katındaki bir kadın, itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi.

Dumandan etkilenen bu kişi ile yangının çıktığı evdeki bir kadın, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde hasara yol açan yangını söndüren itfaiyeciler, soğutma çalışması yaptı.

Söz konusu binanın, eski milli futbolcu Faruk Yiğit'e ait olduğu öğrenildi.