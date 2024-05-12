Eskişehir'de Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilde motor aksamından kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Eskişehir Ankara Yolu, Kanlıpınar Mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 26 AFZ 196 plakalı otomobilin ön tarafında yangın çıktı. Dumanların hızla yükseldiğini fark eden sürücü aracını kenara çekip itfaiyeye haber verdi. Aracın motor aksamından kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerince başarıyla kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR