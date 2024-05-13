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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2024 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısına Katıldı

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Ankara Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Vali Şefik Aygöl ve diğer valiler, ülkede meydana gelen orman yangınlarının ele alındığı 2024 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısına katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2024 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısına katılım sağladı.

Ankara Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başkanlığında gerçekleşen 2024 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı 23 ilin valilerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Vali Şefik Aygöl'ün katılım sağladığı toplantıda ülkede gerçekleşen ve büyük felaketlere yol açan orman yangınları ele alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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