Adıyaman'da Ev Yangınında 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Adıyaman'da, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2527 Sokak içerisinde bulunan bir evde yangın meydana geldi. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangına vatandaşlar müdahale ederek durumu da itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 4 kişiye müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 4 kişi tedbir amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN